شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة في سباق القريات للحمام الزاجل والان نبدء بالتفاصيل
وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي عن المهرجان ومراحل سباقات الحمام الزاجل والمسافات التي يقطعها ونبذة عن الحمام الزاجل. وأعرب الشيخ خالد سالم الصباح في كلمة الدول المشاركة عن شكره وتقديره لجميع اللجان على حسن التنظيم، معبرا عن سروره بالسباق، متمنيا استمرار هذه النشاطات والسباقات العربية والخليجية.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم الرعاة ونائب رئيس اتحاد سباقات الحمام الزاجل م. عبدالله البخيت، ورؤساء أندية الحمام الزاجل، ومندوبي النقاط لدى المملكة بالخارج ودول الخليج.
وجرى إعلان الفائزين في سباق كرنفال نقطة القريات الدولية بمحافظة القريات - سباق 300 كيلو متر-، حيث نال المركز الأول الأحساء تيم، بينما فاز بالمركز الثاني عبدالرحمن العامري من دولة الإمارات، فيما حصد المركز الثالث زاجل سارا. وفي سباق 500 كيلو متر الذي ينطلق من رفحاء إلى القريات. حصد المركز الأول صالح أبو هيمل، والمركز الثاني الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت، فيما فاز بالمركز الثالث عبدالله الظفيري.
حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشيوخ وأعيان المحافظة، وهواة الحمام الزاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 دولة في سباق القريات للحمام الزاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.