شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة في سباق القريات للحمام الزاجل والان نبدء بالتفاصيل

افتتح محافظ القريات عبدالله الجاسر، مهرجان القريات الدولي للطيور أول أمس، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور الشيخ خالد الصباح، وبمشاركة 12 دولة هي، المملكة العربية السعودية ، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، ومصر، وفلسطين، والأردن، واليمن، والسودان، واستراليا، والفلبين.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي عن المهرجان ومراحل سباقات الحمام الزاجل والمسافات التي يقطعها ونبذة عن الحمام الزاجل. وأعرب الشيخ خالد سالم الصباح في كلمة الدول المشاركة عن شكره وتقديره لجميع اللجان على حسن التنظيم، معبرا عن سروره بالسباق، متمنيا استمرار هذه النشاطات والسباقات العربية والخليجية.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الرعاة ونائب رئيس اتحاد سباقات الحمام الزاجل م. عبدالله البخيت، ورؤساء أندية الحمام الزاجل، ومندوبي النقاط لدى المملكة بالخارج ودول الخليج.

وجرى إعلان الفائزين في سباق كرنفال نقطة القريات الدولية بمحافظة القريات - سباق 300 كيلو متر-، حيث نال المركز الأول الأحساء تيم، بينما فاز بالمركز الثاني عبدالرحمن العامري من دولة الإمارات، فيما حصد المركز الثالث زاجل سارا. وفي سباق 500 كيلو متر الذي ينطلق من رفحاء إلى القريات. حصد المركز الأول صالح أبو هيمل، والمركز الثاني الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت، فيما فاز بالمركز الثالث عبدالله الظفيري.

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشيوخ وأعيان المحافظة، وهواة الحمام الزاجل.