شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج تدريبية بمهرجان البن والان نبدء بالتفاصيل

نفذت اللجنة المنظمة لمهرجان البن في نسخته السابعة، بمحافظة الداير بني مالك بجازان أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان «التوازن الذاتي وبناء الوطن»، وذلك في مقر خيمة الورش التدريبية بالمهرجان بحي العرقين.

وأوضح مسؤول الورشة التدريبية بالمهرجان أحمد بن حسن المالكي أن البرنامج شارك فيه 30 متدرباً بهدف تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل.

وبين أن البرنامج تناول العديد من المحاور حول الثقة بالنفس وبناء التغيير الذاتي، وكيفية تحقيق التوازن الذاتي بالثقة.

وتنظم اللجنة المنظمة للمهرجان عدداً من البرامج التدريبية اليوم بمقر خيمة الورش التدريبية بالمهرجان بحي العرقين وفندق الرؤية بالمحافظة.

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وتشمل البرامج برنامج «تطوير الزراعة العضوية بالمملكة» يقدمه المدربان فيصل المرشد وحسين مشيخي، وبرنامج «كيف تصنع من البن منتجا ذا جودة عالية» يقدمه المدرب حسين بن هادي المالكي، وبرنامج «إنتاج العطور» يقدمه المدرب شافي آل ثابت.

وتأتي هذه البرامج في إطار البرامج والأنشطة التي تنظمها اللجنة خلال فترة المهرجان الهادفة إلى إكساب المستفيدين المهارات العلمية والمهنية والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وتنطلق مساء الفعاليات المصاحبة للمهرجان بالشارع الثقافي بكورنيش مدينة جازان الشمالي.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية عبدالله المديميغ أن الفعاليات المصاحبة تشهد مشاركة ست محافظات من القطاع الجبلي بمنطقة جازان تشتهر بزراعة وإنتاج البن، وهي الداير وفيفاء وهروب والعيدابي والعارضة والرّيث، حيث يشارك 18 مزارعًا بعرض منتجاتهم من البن، مشيرًا إلى أن فعاليات البن بالشارع الثقافي تستمر أربعة أيام، وتقدم للزوار عرضًا لثقافات إعداد وتحميص البن حول العالم إلى جانب الثقافة العربية، فضلًا عن الأركان المتخصصة لرواد الأعمال في تحميص وإعداد القهوة.