شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروعات تنموية بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم عددا من المشروعات التنموية خلال زيارة تفقدية لمحافظتي رفحاء والعويقيلة.

ويستهل سموه الزيارة التي تمتد طوال الأسبوع القادم بجولة تفقدية على مقر المحافظات والمراكز، والمرافق العامة، والإدارات الحكومية.

ويلتقي سموه خلال الزيارة بالمواطنين والمسؤولين بالإدارات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما يلتقي بشباب المحافظات من طلاب في الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية والمتطوعين ورواد الأعمال، ويلتقي بالرياضيين والمثقفين والمهتمين بالسياحة والترفيه، والمهتمين بتنمية الثروة الحيوانية والمعنيين بالبيئة والزراعة.

وقال سموه: تأتي الزيارة التفقدية امتثالاً وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم على أرض الواقع بشكل مباشر، والعمل على تلبيتها من خلال حوكمة الخطط التنموية، والتأكد من كفاءة استثمار الإمكانات الكبيرة التي وفرتها الدولة -رعاها الله- لتمكين المواطن من أسباب العيش الكريم والإسهام في خدمة بلاده بما يمتلك من معارف ومهارات وخبرات ومواهب.

وأضاف: تمثل 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- لنا جميعاً، المرجعية الرئيسية لصناعة مستقبل منطقة الحدود الشمالية بكافة المجالات وفق توجهاتها ومستهدفاتها والتزاماتها وبرامجها ومبادراتها، موضحاً أنه وفي إطار الدور التنموي للإمارة جرى حوكمة جميع الإدارات الحكومية والغرفة التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع غير الربحي، وجرى إطلاق عشرين مبادرة في هذا الإطار أسهمت بشكل كبير في تطوير مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة في المنطقة. وأكد سمو أمير المنطقة أن طموحاتنا للتطوير ما زالت في بداياتها وأننا بهذه الجولة نستهدف استكمال الدور المكتبي في الحوكمة ميدانيا، ونستهدف الاطلاع على النتائج والفوائد المحققة على أرض الواقع، وذلك لمعرفة مدى فاعلية الخطط، وكفاءة الإنجاز. ودعا سموه المواطنين بجميع فئاتهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية إلى طرح ما لديهم من أفكار وتصورات ومرئيات ومطالب ومشاكل وحلول مدعمة بالأدلة والمعلومات الدقيقة دون تردد.