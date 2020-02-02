شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يساعد ضحايا برد باكستان وفيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل
» مقاومة البرد
ففي جمهورية باكستان الإسلامية، وزع المركز أول أمس 560 حقيبة شتوية في مديرية شانقلا بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 2800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن. كما وزع 540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير، استفاد منها 2700 فرد. يأتي ذلك في إطار الحملة التي دشنها المركز في دولة باكستان مع دخول فصل الشتاء لتصل مساعداته لآلاف المحتاجين والفقراء لتقيهم شدة البرودة وتساقط الثلج في هذا الفصل من العام، وتشمل الحملة إقليم كشمير والعديد من المحافظات الباكستانية.
» ضحايا الفيضانات
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، 3000 سلة غذائية عاجلة تزن 315 طنا للمتضررين من الفيضانات في أربعة مواقع بمدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18.000 فرد.
وقال مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال د. أحمد موسى: نحن هنا اليوم لإيصال المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة لمتضرري الفيضانات في جنوب ووسط الصومال، وتم توزيع السلال بالتزامن على أربعة مواقع داخل المدينة. وأضاف: إن المساعدات يتم توزيعها من خلال الشريك المنفذ البعثة الإقليمية للمنظمة في الصومال، ويهدف المشروع إلى تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإنسانية في الحكومة الصومالية، مقدما الشكر والتقدير للمركز على هذه الجهود المباركة.
» مهام إسعافية
ونفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 19 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية. يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
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