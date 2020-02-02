شكرا لقرائتكم خبر عن دعم العلاقات مع السودان والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان عمر قمر الدين إسماعيل العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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