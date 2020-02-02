شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون الإنمائي مع «آسيا والمحيط الهادئ» والان نبدء بالتفاصيل
وشارك منزلاوي في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، بصفة المملكة عضوا فاعلا في المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وعضوا في المجلس التنفيذي للبرنامج، ومشاركا أساسيا وفاعلا في أنشطته الإنمائية. ويهدف اجتماع أعضاء المجلس من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين البرنامج ودول المجموعة بما يخدم دول المنطقة ويساعدها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبحث معالجة المشكلات التي تعيق ذلك. حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد السعودي بندر النهدي.
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