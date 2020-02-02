شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحبط تهريب 115 ألف كرز سجائر للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

صادرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، 115 ألفًا و336 كرزًا من الدخان، بمنفذي النويصيب، والسالمي المتجه المسافرون عبرهما إلى المملكة.

وأوضح رئيس لجنة البيع بالمزاد العلني في الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت علي العنزي لـ«اليوم»، أن الإدارة باعت الكميات المصادرة في العامين 2018 و2019، بالمزاد العلني بعد الإعلان عنها، بقيمة 806 آلاف و500 دينار كويتي، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للسياسة الجمركية.

ووفقا لرأي قانوي كويتي فإن المادة 20 من اللائحة التنفيذية، تشترط للإعفاء من الضريبة الجمركية، ألا يزيد عدد السجائر، التي يطبق عليها الإعفاء على 400 سيجارة، وإذا تجاوزت الكمية المسموح بها، بالإضافة إلى محاولة إخراجها بطريقة غير مشروعة وبدون علم الجمارك، فإنها تعد واقعة تهريب جمركي، استنادًا لقانون الجمارك الخليجي الموحد رقم 10 لسنة 2003، ووفقًا للمادة 143.

وتعتبر البضاعة المهربة «السجائر»، من البضائع ذات الضريبة الجمركية المرتفعة، فإنه وفقا للمادة 152 من ذات القانون، التي تنص على «إذا كان محل واقعة التهريب الجمركي بضائع تخضع لضرائب جمركية مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، أما بشأن المصادرة، فهذا قرار يخضع لسلطة وتقدير المدير العام، وذلك استنادًا للمادة 152».