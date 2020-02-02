شكرا لقرائتكم خبر عن «امش 30» بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

تطلق عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل، فعالية بعنوان «امش 30»، خلال الفترة من 9 -11/ 6/ 1441هـ.

وتأتي الفعالية بمناسبة تدشين وزارة الصحة للمشروع الوطني للمشي؛ بهدف تعزيز الصحة العامة وزيادة ثقافة النشاط البدني على مستوى المملكة؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة عدد الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي من 17،4% إلى 35%.

وتتمحور فكرة الحملة بأن يقوم المشاركون بتحميل برنامج «صحتي» وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم البدء في المشي بمعدل 8000 خطوة وأكثر في اليوم.

ودعت عمادة شؤون الطلاب، ومن منطلق الحرص على نشر الوعي الصحي، للحضور والمساهمة في تأصيل ثقافة النشاط البدني وتعزيزها بين جميع منسوبي الجامعة، الذي سيساعد في إيصال الرسالة إلى الدائرة الأوسع ليشمل بذلك جميع أفراد المجتمع، كما تم تخصيص جوائز قيمة للطلاب المشاركين في مسابقة المشي.