شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف تنموية جديدة ببقيق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس المجلس البلدي للمحافظة أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع منها ما تم إنجازه من الأهداف الخمسة، والمشاريع التنموية بالمحافظة في الفترة السابقة، مشيرا إلى وضع خمسة أهداف تنموية جديدة للمحافظة لتتم متابعتها والعمل على تحقيقها خلال العامين القادمين.
وبيَّن أن المجلس البلدي حريص على تقديم العديد من المقترحات ومتابعة المشاريع، التي تنفذ بالمحافظة والهجر التابعة لها، بالإضافة إلى تدوين الملاحظات، والمتابعة مع الجهات ذات الاختصاص كالبلدية والنقل والجهات الحكومية الأخرى.
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