صور.. أمطار بارق تلطف الأجواء

2020-02-01

متابعات الخليج 365 – أحمد الشهري – ثلوث المنظر

شهد مركز ثلوث المنظر، والذي يقع جنوب محافظة بارق، اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت قرية المربع والشاحن والهيزعة والصلبة، جعلها الله سقيا رحمة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على الأجراء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تتهيأ الفرصة- بمشيئة الله- لتكوّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.

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