صور.. حرس الحدود يخلي بحاراً هندياً فقد وعيه على متن سفينة في مياه البحر الأحمر قرب جازان

تمكّنت سفينة “فرسان” التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان من إخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر 40 عاماً، فقد وعيه على متن إحدى السفن، وذلك غرب ميناء جازان في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى نداءً واردًا من كابتن السفينة (MARKAB) التي عليها علم جيبوتي، يفيد بتعرّض أحد أفراد طاقم السفينة -هندي الجنسية- لفقدان الوعي وحاجته إلى إخلاء طبي. وأضاف أنه جرى على الفور تحديد موقع السفينة، وربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن السفينة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وأخلي المريض على متن السفينة (فرسان) إلى رصيف قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بجازان ونُقل إلى المستشفى.