توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الأحد في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأحد)، رياحا نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ونجران والأجزاء الجنوبية من الرياض والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشملت التوقعات أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكون السحب الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، في حين يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. وتُسجل جازان ومكة المكرمة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ30 درجة مئوية، فيما تسجل تبوك أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 1 درجة مئوية.