كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن أهمية المصافحة والتلامس مع الأهل والأقارب بما يعود على صحة القلب . جاء ذلك في تغريدة لـ “النمر” عبر حسابه الرسمي بتويتر ، حيث قال : ” إذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل أسبوعين .. فراجع حساباتك وشاور طبيبك.” وأضاف النمر : “ثبتَ أن من يمارسون ذلك الجهد مرةً واحدةً “كل أسبوعين” أكثر عرضةً لجلطات القلب ممن يمارسونها “على الأقل” مرة واحدة أسبوعياً.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدكتور “النمر”: “إذا كنتَ لا تلامس أهلك إلا مرةً واحدةً كل أسبوعين .. شاور طبيبك” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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