نشرت وزارة التعليم فيديو تعريفيا يوضح طريقة الاستفادة من المؤشر اللحظي في حركة النقل للمعلمين والمعلمات للعام 1441، والتي فتحت الوزارة استقبال الطلبات عليها الشهر الماضي. وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى للوصول إلى المؤشر هي الدخول إلى حساب المعلم في نظام نور، والذهاب إلى قائمة خدمات شؤون المعلمين، ثم رغبات النقل الخارجي، ثم الضغط على تعديل.
وأضافت أنه لعرض المؤشر اللحظي لعدد طلبات الدخول والخروج من قطاع معين يتم الضغط على الأيقونة المخصصة، ثم اختيار إدارة التعليم والتخصص. يُذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أعلن في يناير الماضي عن بدء استقبال طلبات التقديم على حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس، واتخاذ الإجراءات المتبعة لتحديث بياناتهم عبر نظام نور.
كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تعرّف بخاصية المؤشر اللحظي التي تمكّن المعلمين من الاطلاع على التغيرات في حركة النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.