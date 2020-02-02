أكدت مصادر عدم ورود بلاغ حتى الآن عن واقعة تحرش شخص بفتاة في وادي الدواسر، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تعمل على القضية.
وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية تجري تحرياتها اللازمة، تمهيدًا لضبط الشخص الذي ظهر في المقطع. وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شخصًا يتحرش بفتاة في وادي الدواسر، ما أثار غضبًا عارمًا، مطالبين بضبط الشخص المتورط في الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: لم نتلق بلاغًا عن متحرش وادي الدواسر.. والجهات الأمنية تتحرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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