“المرور” يتيح خدمة “الاعتراض على المخالفات المرورية” عبر تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت عن إتاحة خدمة “الاعتراض على المخالفات المرورية” عبر تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية. وكانت الإدارة قد أوضحت أن شروط الاعتراض هي ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة جرى الاعتراض عليها مسبقاً من خلال “أبشر” وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة. وأضافت أنه عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

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