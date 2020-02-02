المرور: لا تقسيط للمخالفات

فيما أتاحت الإدارة العامة للمرور خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر تطبيق «أبشر»، استبعدت إمكانية تقسيط المخالفات أيّا كان مبلغها، مؤكدة في رد على متابعين في حسابها بـ«تويتر» أنه فقط يمكن سداد كل مخالفة على حدة.
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حالات تتطلب سداد المخالفات
01 إصدار رخص القيادة أو تجديدها أو بدل فاقد
02 إصدار الاستمارة أو تجديدها أو بدل فاقد
03 إسقاط لوحات السيارات وتصحيح أوضاعها
04 إصدار التفويض من المالك والمفوض له
05 استلام المركبة من الحجز
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