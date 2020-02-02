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حريق صناعية أبها يوثق الفوضى وسوء التنظيم

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سيطرت فرق الدفاع المدني بأبها أمس على حريق نشب في مجموعة سيارات وإطارات داخل موقع مُعدِّ كتشليح للسيارات في صناعية أبها، على مساحة نحو 30 مترا مربعا، حيث تمت محاصرة الحريق من الفرق المباشرة، والقيام بعمليات المكافحة، ولعرضية الحادث سُلّم الموقع إلى صاحبه؛ كون السبب عمليات لحام.

يأتي ذلك، في وقت تعاني صناعية أبها في موقعها الحالي من عدم تنظيم، إذ تنتشر في شوارعها مئات السيارات المتهالكة التي تركها مُلاكها لعدة سنوات، بينما أكد عدد من رواد الصناعية أن موقعها الحالي أصبح يهدد البيئة والسكان المجاورين، كما تشكل تشوها بصريا وحضاريا لمدخل المدينة من الجهة الشرقية.

وكانت إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير أعلنت عن طرح منافسة لإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الجديدة بأبها، وتقع على طريق بني مالك، على مساحة 510757 مترا مربعا، مؤكدة أن الموقع الجديد يعد من أهم المواقع التجارية، وأنها تعمل على تخطيطه وتنظيمه بشكل جديد.


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