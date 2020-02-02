حريق صناعية أبها يوثق الفوضى وسوء التنظيم

يأتي ذلك، في وقت تعاني صناعية أبها في موقعها الحالي من عدم تنظيم، إذ تنتشر في شوارعها مئات السيارات المتهالكة التي تركها مُلاكها لعدة سنوات، بينما أكد عدد من رواد الصناعية أن موقعها الحالي أصبح يهدد البيئة والسكان المجاورين، كما تشكل تشوها بصريا وحضاريا لمدخل المدينة من الجهة الشرقية.
وكانت إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير أعلنت عن طرح منافسة لإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الجديدة بأبها، وتقع على طريق بني مالك، على مساحة 510757 مترا مربعا، مؤكدة أن الموقع الجديد يعد من أهم المواقع التجارية، وأنها تعمل على تخطيطه وتنظيمه بشكل جديد.
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