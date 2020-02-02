مزارع عشوائية تخترق أبها وجولات للرقابة وفحص العينات

تعاني مدينة أبها من انتشار مزارع الخضار والفاكهة العشوائية، إذ تستغل العمالة غير المختصة إنتاج كثير من الفواكه والخضروات وتوزيعها في الأسواق، فيما أوضح المدير العام للرخص والرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير الدكتور محمد العاوي، أن إدارته قامت بعمل جولات رقابية على محلات بيع الخضار والفاكهة، وسحب عينات عشوائية من جميع المعروض وفحصها، كما جرى منع البيع العشوائي في الشوارع، وإتلاف المنتجات مجهولة المصدر.

اشتراطات صحية

رصدت «دوت الخليج» خلال جولة ميدانية في بعض المزارع المنتشرة بالقرب من وادي أبها، وجود عمالة لا تراعي اشتراطات السلامة والعمل المنظم، إذ بدت المنتجات الزراعية مهملة وملقاة بطريقة غير صحيّة.

وأكد علي الشهري، صاحب أحد محلات الخضار بمدينة أبها، أن جميع المنتجات متوافرة بشكل جيد، إلا أن المشكلة هو عدم علمنا بمصدرها ومن القائمين عليها، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو لعدد من العمالة وهم يغسلون منتجاتهم بأقدامهم. وأضاف المواطن محمد مشبب، بأن الخضار والفواكه المزروعة محليّاً يجب أن تكون منظمة ومرتبة بطريقة أفضل مما هي عليه الآن، فمن حق المواطن أن يطمئن بما يقدم له في الأسواق من محاصيل زراعية تكون مستوفاة جميع الاشتراطات الصحية.

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في حين اقترح المواطن بندر الشهري، أن تتولى أمانة منطقة عسير تنظيم هذه التجارة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وعمل الفحوص اللازمة للعمالة، إضافة إلى مواصلة الرقابة بشكل أكبر. كما اقترح أن تكون هناك سيارات تنقل الخضار بطريقة صحيّة، بدلا من السيارات المتسخة والمكشوفة.

جولات رقابية

«دوت الخليج» حملت كثيرا من التساؤلات لأمانة منطقة عسير حول المنتجات الزراعية المنتشرة في الأسواق، وأفاد المدير العام للرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، بأن الأمانة -ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة- قامت بعمل جولات رقابية في محلات بيع الخضار والفاكهة، وسحب عينات عشوائية من جميع المعروض وفحصها في مختبرها، وأظهرت النتائج التي تم فحصها سلامة المعروض، كذلك تعمل الأمانة على منع البيع العشوائي في الشوارع، وإتلاف المنتجات مجهولة المصدر، والجولات مستمرة دائما.