الكشافة تبحث الخطط المستقبلية في كوالالمبور

برنامج الزيارة
يتضمن برنامج الزيارة التعرف على الخدمات التي تقدمها المنظمة العالمية للجمعيات والهيئات الكشفية، وزيارة الكشافة الماليزية، ومناقشة ما ستقدمه الكشافة خلال الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين (G20) الذي سيعقد بالرياض خلال شهر نوفمبر القادم بالرياض.
الصندوق الكشفي
تأتي الزيارة بدعوة من الصندوق الكشفي العالمي، الذي كرم كشافة الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي بمنحة جائزة «بطل السلام» لمدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة تقديرا لجهوده في تفعيل المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، بتسجيل كشافة الوزارة 1.400.000 ساعة عمل، على موقع رسل السلام، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعا ملك السويد الرئيس الفخري للصندوق كارل جوستاف، إلى التهنئة على إنجاز كشافة وزارة التعليم، في رسالة نقلها مدير الصندوق الكشفي العالمي جون جيجان إلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.
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