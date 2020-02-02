الكشافة تبحث الخطط المستقبلية في كوالالمبور

تُشارك كشافة ومرشدات وزارة التعليم ضمن الوفد الكشفي السعودي الذي سيقوم بزيارة المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور خلال الفترة 3 – 7 فبراير 2020، للتعرف على الخدمات التي يقدمها المكتب العالمي. وأوضح مُدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة مجدي الصبيحي، أن برنامج الزيارة يتضمن الالتقاء بمسؤولي المكتب الكشفي العالمي وفي مقدمتهم الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي، ويستعرضون التقدم والمنجزات والخطط المستقبلية لبرنامج «رسل السلام»، ودور الكشافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيناقشون مع الوفد السعودي التقدم المُنجز حتى الآن والخطط المستقبلية لعملية التغيير تمشيا مع رؤية 2030، ومعايير المنظمة الكشفية العالمية.

برنامج الزيارة

يتضمن برنامج الزيارة التعرف على الخدمات التي تقدمها المنظمة العالمية للجمعيات والهيئات الكشفية، وزيارة الكشافة الماليزية، ومناقشة ما ستقدمه الكشافة خلال الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين (G20) الذي سيعقد بالرياض خلال شهر نوفمبر القادم بالرياض.

الصندوق الكشفي

تأتي الزيارة بدعوة من الصندوق الكشفي العالمي، الذي كرم كشافة الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي بمنحة جائزة «بطل السلام» لمدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة تقديرا لجهوده في تفعيل المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، بتسجيل كشافة الوزارة 1.400.000 ساعة عمل، على موقع رسل السلام، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعا ملك السويد الرئيس الفخري للصندوق كارل جوستاف، إلى التهنئة على إنجاز كشافة وزارة التعليم، في رسالة نقلها مدير الصندوق الكشفي العالمي جون جيجان إلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.