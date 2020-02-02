وأبانت المصادر لـ«دوت الخليج» أن للجنة 5 مبادرات رئيسية، وهي: حماية الواحة من التعديات والحفاظ على استدامتها، وتطوير البنية التحتية للواحة، وتطوير هوية متكاملة للواحة «حضرية، تراثية، وتسويقية، واجتماعية، واقتصادية» وحماية تراثها، وتأسيس شراكات إستراتيجية استثمارية من خلال صندوق الاستثمارات العامة «زراعية، سياحية»، وتطوير مناطق لتكون محركا للنشاطات الاقتصادية.
وأكدت المصادر على التنمية المستدامة التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، لذلك فإن استدامة الواحة ترتكز على 6 عناصر، هي: الاستدامة المائية، الاستدامة الزراعية، المحافظة على الرقعة الزراعية وتنميتها، تطوير الصناعات الغذائية خاصة المعتمدة على التمور، وإيجاد الأسواق للمنتجات الزراعية، وتشجيع الاستثمار في السياحة الريفية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر حصر المنشآت في واحة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.