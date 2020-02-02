جائزة آل زامل تنطلق الاثنين

ترعى الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم، الإثنين، حفل جائزة «آل زامل» في دورتها العشرين المُقامة بتنظيم إدارة تعليم محافظة عنيزة، وذلك بمركز الأميرة نورة الاجتماعي بالمحافظة، لتكريم 168 طالبة من كافة مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبيرات والتربية الخاصة، وذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع صندوق عائلة آل زامل (السليم، الزامل، المنصور، الروق).
وعبر مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد الحربي عن فخره واعتزازه بالطالبات المتفوقات اللاتي سيتم تكريمهن، مؤكدًا أنهن يمثلنّ كوكبة متميزة من قادة مستقبل دوت الخليج.
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