منصة وطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني

قدّم وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على دعمهما للتعليم الإلكتروني أسوةً بالتعليم العام والجامعي، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني في المملكة.

وقال آل الشيخ عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض إن المجلس وافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني، مبيناً أن التعليم الإلكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وأكد أن الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز، معرباً عن أمله في أن يسهم المركز في تيسير وتسهيل خدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في الالتحاق بالتعليم الإلكتروني، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم، ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.