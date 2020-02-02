القبض على متحرش عرعر ومرافقه

‫أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات بأحد الشوارع بمدينة عرعر، وبناء على توجيه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق ما يقضييه النظام، فقد أسفرت الإجراءات الاستدلالية عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهما مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.‬



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