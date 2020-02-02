السعودية | 1482 مستفيدا من تقسيط سداد الزكاة المستحقة خلال عام

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 1482 مستفيدا من تقسيط سداد الزكاة المستحقة خلال عام والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:24 صباحًا, 2 فبراير 2020 م
المناطق - الرياض
بلغ عدد المستفيدين من تقسيط سداد الزكاة المستحقة خلال العام الماضي 1482 مكلفا، لطلبات تقسيط وصلت إلى 1107 طلبا.
وقالت وفقا لـ”الاقتصادية” الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن الهيئة أتاحت خدمة إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحالات التي تواجه فيها صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل وتتطلب سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، شريطة توضيح مبررات طلب التقسيط.
وأكدت أن من شروط التقسيط، تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، وتقديم طلب تسديد الزكاة بالتقسيط إلكترونيا عبر بوابتها، وذلك لمن يترتب عليه دفعها ويمر بحالة استثنائية تمنعه من تسديد المبلغ كاملا وطريقة تقديم طلب التقسيط، مع توضيح قيمة القسط الذي سيلتزم به المتقدم، وأسباب عدم القدرة على السداد في تاريخ الاستحقاق مع تقديم المستندات.
ويتطلب توضيح عدد الأقساط المقترحة وقيمة كل قسط بجانب الدفعة أو الدفعات التي ستدفع مقدما، ويشترط ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها المبلغ.
ويحق للهيئة اعتبار قرار التقسيط ملغى في حالة توقف المكلف عن سداد قسطين متتاليين أو ثلاثة أقساط غير متتالية خلال فترة التقسيط، أو في حال تبين أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع، كما تلزم الهيئة المكلف بضرورة سداد ما يستحق عليه بالكامل بعد أن يخطر المكلف بخطاب أو إشعار من الهيئة بشكل آلي.
وذكرت الهيئة أن هناك آليات تتبعها في التحصيل، منها عدم تجاوب المكلف مع المطالبتين الأولى والثانية بالسداد، إذ يتم مباشرة إخطار المكلف بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاما ما لم يتم السداد خلال 20 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
يأتي ذلك في وقت دعت فيه الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، وأيضا المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الرابع من عام 2019، وذلك قبل 31 من شهر كانون الثاني (يناير) 2020 المنتهي أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | 1482 مستفيدا من تقسيط سداد الزكاة المستحقة خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.