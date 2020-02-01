شكرا لقرائتكم خبر عن عرعر.. القبض على قائد مركبة ومرافقه بتهمة التحرش والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر. وأشار إلى أنه وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي والذي أسفرت الإجراءات الاستدلالية بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في ذلك ،وهما مواطنان اثنان بالعقدين الثاني والثالث من العمر، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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