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دورة تبحث مفهوم صناعة المبادرات الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سكاكا

ناقشت دورة نظمتها جمعية سوار للتنمية الأسرية بصوير، بالتعاون مع مركز لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأحياء غرب سكاكا، مفهوم المبادرة الاجتماعية والعناصر المهمة واللازمة التي تبنى عليها إدارة وتنفيذ المبادرات.

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وقدم الدورة التي كانت تحت عنوان «صناعة المبادرات الاجتماعية» خليل العضيد على مدى يومين، حيث ناقش أهمية نشر وتطبيق المبادرات، وآلية بناء وتحقيق الشراكات المجتمعية والخطوات الصحيحة لبناء المبادرات.

واشتملت الدورة على عدد من المحاور الرئيسة والمهمة لتحقيق الهدف من الدورة، من أهمها كيفية صناعة المبادرين، والمبادرات الاجتماعية والاحتياجات الإنسانية، وتعظيم الأثر الاجتماعي.

كما جرى تطبيق محاور البرنامج عمليا لتصميم المبادرات ومناقشتها وتقييمها مع المتدربين، بداية من تحديد الفكرة ودراستها المنطقية وقابليتها للتطبيق، ومن ثم تحديد الأهداف والفئات المستهدفة، بعدها البدء برسم خطة العمل ودراسة النتائج والآثار المتوقعة.