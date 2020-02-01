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الحيوانات الفطرية وراء كورونا الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

كشفت المعلومات الأولية أن فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) المنتشر في الصين مرض حيواني المنشأ، حيث كانت بؤرته الأولية في سوق للمأكولات البحرية يحوي أنواعا عدة من الحيوانات الفطرية الحية ومنتجاتها، وذلك بحسب ما أوضحته وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للحياة الفطرية اللتان حثتا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية الكافية عند التعامل مع الحيوانات والطيور الفطرية المقيمة والمهاجرة بشكل عام، وذلك على خلفية حدوث الاندلاع الوبائي للمرض في مدينة يوهان الصينية.

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وبينت الوزارة أن الحيوانات الفطرية الحية ومنتجاتها تشمل الخفافيش والمفترسات والظلفيات والقوارض والزواحف الفطرية، إضافة إلى الدواجن، مشيرة إلى أن التقارير بينت أن الاختبارات التي أجريت في بؤرة المرض في الصين أكدت أن الفيروس انتقل أولا من الحيوانات إلى البشر داخل السوق، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن معلومات عن وجود هذا الفيروس في الكائنات الفطرية في المملكة، وأن فيروس كورونا المسجل سابقاً في المملكة مختلف عن الفيروس الجديد تماماً.

وأوضحت هيئة الحياة الفطرية أن المملكة تقع على مسارات هجرة عدد من الكائنات الفطرية، والتي تعبر أجواءها قادمة من مناطق قد تكون موبئة بأمراض معينة تصيب الحيوانات أو الطيور وبعضها قد ينتقل إلى الإنسان، وتحملها بدون ظهور أعراض مرضية عليها في بعض الحالات، وهو ما يحتم الحرص على تجنب الاحتكاك بالكائنات الفطرية بشكل عام واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لتقليل مخاطر انتقال تلك الأمراض إلى الإنسان والحيوانات في المملكة.

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