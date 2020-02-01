122 ألف بلاغ إسعافي بمكة خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة
بلغ عدد البلاغات الإسعافية الواردة إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة خلال 2019 الماضي 122,789 بلاغا، تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية، وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أن حالة «مريض عادي» سجلت أعلى نسبة بلاغات، في حين كان التسمم عن طريق الاستنشاق أقل نسبة.
الحالات وعدد البلاغات لعام 2019:
- أزمة قلبية: 2753
- حالة نفسية: 1360
- غيبوبة: 2608
- مريض عادي: 53,423
- احتجاز: 777
- حريق: 3670
- توقف قلب وتنفس: 237
- أزمة تنفسية: 6833
- إجهاد حراري: 97
- إصابة عمل: 17
- تسمم بالابتلاع: 212
- تسمم باللدغ: 138
- تسمم بالاستنشاق: 8
- انقلاب سيارة: 3459
- ضربة شمس: 33
- انهيار مبنى: 57
- تشنج حراري: 67
- بتر: 344
- جلطة دماغية: 285
- إغماء: 11,128
- صعق كهربائي: 66
- حادث تصادم: 12,226
- دهس: 2377
- نزيف: 1753
- تسرب غاز: 113
- سقوط: 4488
- ولادة: 585
- صرع: 1751
- غرق: 92
- اختناق: 86
- إجهاض: 53
- مشاجرة: 3401
- حروق: 128
- أخرى: 8106l
إجمالي البلاغات: 122,789
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