شكرا لقرائتكم خبر

122 ألف بلاغ إسعافي بمكة خلال عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

بلغ عدد البلاغات الإسعافية الواردة إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة خلال 2019 الماضي 122,789 بلاغا، تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية، وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أن حالة «مريض عادي» سجلت أعلى نسبة بلاغات، في حين كان التسمم عن طريق الاستنشاق أقل نسبة.

الحالات وعدد البلاغات لعام 2019:

أزمة قلبية: 2753

حالة نفسية: 1360

غيبوبة: 2608

مريض عادي: 53,423

احتجاز: 777

حريق: 3670

توقف قلب وتنفس: 237

أزمة تنفسية: 6833

إجهاد حراري: 97

إصابة عمل: 17

تسمم بالابتلاع: 212

تسمم باللدغ: 138

تسمم بالاستنشاق: 8

انقلاب سيارة: 3459

ضربة شمس: 33

انهيار مبنى: 57

تشنج حراري: 67

بتر: 344

جلطة دماغية: 285

إغماء: 11,128

صعق كهربائي: 66

حادث تصادم: 12,226

دهس: 2377

نزيف: 1753

تسرب غاز: 113

سقوط: 4488

ولادة: 585

صرع: 1751

غرق: 92

اختناق: 86

إجهاض: 53

مشاجرة: 3401

حروق: 128

أخرى: 8106l

إجمالي البلاغات: 122,789