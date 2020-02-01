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الرهن يحفظ حقوق الدائنين بعد إلغاء إيقاف الخدمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

فيما ألغت تعديلات وزارة العدل على نظام التنفيذ إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية للمدين، وقيدت الحبس التنفيذي الوجوبي بحسب العمر والحالة الاجتماعية ومقدار الدين، قال قانونيون إن أفضل الإجراءات القانونية التي يمكن للدائن حفظ حقه بها بعد التعديلات هي الرهن.

وأوضح الباحث الشرعي المستشار القانوني عبدالرحمن آل شيبان لـ «مكة» أنه إذا تم إقراض المدين 500 ألف ريال مثلا عليه أن يرهن عقارا يساوي هذه القيمة أو أكثر لدى الجهة الدائنة، وإذا لم يكن لديه عقار بهذه القيمة لا يعطى القرض قبل أن يأتي بكفيل يرهن عقاره لدى الدائن، وأضاف أن هذه هي الطريقة الوحيدة المعتبرة لحفظ الحقوق بعد التعديلات الأخيرة على نظام التنفيذ، وأنه حتى الأوراق التجارية كـ «سند لأمر» لا تفيد، حيث تجري عليها التعديلات نفسها.

وأضاف آل شيبان أن أحد آثار هذه التعديلات، هو انخفاض الإقراض فيما دون المليون ريال بدرجة كبيرة، والتي ستنعكس على القروض الشخصية وهي التي يستسهل كثيرون الحصول عليها لأغراض الإنفاق على كماليات تجعلهم يعيشون بمستوى أعلى من دخلهم الفعلي، مما أوقع كثيرين تحت طائلة الديون واكتظت بهم السجون، منوها بأن تعديلات تقييد سجن المدين، تتفق مع روح الفقه الإسلامي التي لا تجيز سجن المعسر الذي ثبت إعساره وعدم قدرته على سداد الدين.