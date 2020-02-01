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عدن - ياسمين التهامي - تحدث حموضة المعدة نتيجة تسلل حمض يسمى حمض الهيدروكلوريد الذي تفرزه بطانة المعدة إلى المريء، والاسم العلمي لذلك العرض هو ريفلوكس، وهو من الأعراض الشائعة بين جميع البشر حول العالم.



ويسبب ذلك العرض إزعاجاً كبيراً للمصاب به، كما يسبب آلاماً في الصدر ومرارة في الفم، ويحدث انتفاخ بعد الوجبات، وتؤرق حياة الشخص بشكل كبير، وفي التقرير التالي نرصد لك أفضل علاج منزلي لعلاج حرقان المعدة.



أسباب حموضة المعدة

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أفضل وأبسط وصفة منزلية لعلاج حرقان المعدة ومرارة الفم.. إليكم الحل السحري بدون أدوية



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حموضة المعدة أو حرقان المعدة ينتج عن العديد من الأسباب ومنها التدخين، أو وجود فتق في فم المعدة، وعادة ما ينتج عنه بعض الخلل والضعف في الصمام السفلي للمريء، إلى جانب أن تناول بعض الأطعمة قد يسبب حرقة المعدة مثل الشوكولاتة والقهوة والشاي، وهناك أطعمة تزيد من حموضة المعدة مثل الطماطم والحمضيات والثوم.

كما أن ارتفاع مستوى الضغط على المعدة قد يسبب إعادة المواد الحمضية من المعدة إلى المريء، وقد ينتج ذلك الضغط عن الإجهاد وارتداء الملابس الضيقة والحمل وارتفاع الوزن، أيضا قد ينتج حموضة المعدة عن حدوث فتق في الحجاب الحاجز، ويسمح ذلك الفتق بعودة المواد الحمضية من المعدة، وقد يكون السبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية - المكسبة - الحارة.



وقد يكون السبب في حموضة أو حرقان المعدة تناول المشروبات الكحولية، أو تناول بعض العقاقير الطبية مثل الحديد - الإسبرين - المضادات الحيوية، او ينتج عن الاستلقاء بعد تناول كمية كبيرة من الطعام، حيث إن ذلك يمنع انغلاق صمام المريء كاملا مما يعمل على تسرب العصارة والحمضيات من المعدة إلى المريء.

علاج الحموضة دون أدوية

ويمكن علاج حموضة وحرقان المعدة دون أدوية عن طريق الابتعاد عن تناول الوجبات التي تحتوي على السعرات الحرارية والدهون بكميات كبيرة، إضافة إلى تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة، كما يجب أن تنتظر ساعتين بعد تناول الطعام قبل النوم، إلى جانب الحفاظ على مضغ الطعام بشكل جيد وبطيء، وأن تقسم وجباتك إلى 5 وجبات خفيفة يوميا بدلا من 3 وجبات كبيرة، والالتزام بالجلوس بشكل صحيح عند تناول الطعام، وأيضا تجنب الحركات الفجائية التي تعمل على إخراج المواد الحمضية من المعدة.



كما يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة - المتبلة - المقلية، بالاضافة لشرب كميات كبيرة من الماء يويما، وبشكل خاص بعد انتهائك من تناول الوجبات، حيث ان الماء يعمل على التخفيف من تركيز الاحماض التي تفرزها المعدة، ايضا عليك مضغ العلكة التي تعمل على تغليف جدار المريء بطبقة من اللعاب تعمل على حمايته من الاحماض التي تتسبب له بالحرقة.



أيضًا من الضرورة الإقلاع تماما عن التدخين حيث إنه يقلل من كفاءة المعدة وإضعافها، ويسمح للأحماض المعدية للانتقال من المعدة إلى المريء.

وصفات منزلية لعلاج حموضة المعدة

هناك مجموعة من الوصفات المنزلية التي يمكن استخدامها لعلاج حرقان وحموضة المعدة مثل تناول الحليب الذي يعد من أكثر الوصفات التي تعمل على تخفيف أعراض الحموضة، ويمكن أيضا تناول منتجات الألبان، خاصةً بعد الطعام فإن ذلك من شأنه أن يقلل أعراض الحموضة وحرقان المعدة .



ويمكن نلجأ إلى الخل الأبيض الذي يعمل على تخفيف الحموضة وحرقان المعدة ويسهل من عملية الهضم بعد تناول الطعام، ويمكن استخدامه مع الوجبات، كما ينصح الخبراء باستخدام معلقتين من الخل الأبيض مع كل وجبة للتخفيف من آلام وشعور حموضة وحرقان المعدة .



كما يمكن اللجوء لإستخدام سكر الجاكري وهو احد انواع السكر الخام غير المقطر وغير المكرر، ويجب استخدامه بكميات معقولة حتى يخفف من الحموضة وحرقان المعدة ، واستخدام 10 جرامات من ذلك السكر مع وجبتك سيساعدك كثيرا في تحفيف حرقان وحموضة المعدة .



علاج الحرقان بالأعشاب

تعد الأعشاب أفض حل لعلاج حموضة وحرقان المعدة ، ومنها الزنجبيل فهو أحد الوصفات الهامة، كما يمكن أن تعمل مسحة من الزنجبيل مع كل وجبة على مساعدتك في ضبط الرقم الهيدروجيني في كامل جسمك.



كما يمكن استخدام أوراق النعناع التي تعمل على مضغ بعض من أوراق النعناع المغلي وذلك للتخلص من حرقان وحموضة المعدة، أيضًا يمكن استخدام عصير النعناع فهو يعمل على التخفيف من حموضة وحرقان المعدة بشكل كبير.



وتمكن الاستعانة ببذور اليانسون عن طريق غليها في الماء وشرب المنقوع منه وهي إحدى الأفكار المميزة لتقليل الحموضة، ويجب أن تدع الخليط يبرد اولا ولا تتناوله وهو ساخن، ويمكنك ان تضيف إليه معلقة من عسل النحل لتزيد من قوته في مواجهة الحموضة والتخفيف منها.



وتدخل مجموعة أخرى من الأعشاب والمواد الطبيعية كعلاج فعال لحموضة وحرقان المعدة مثل "عصير الزنجبيل - شراب جوز الهند - عصير البصل - المسكرات - الفواكه - البرتقال - الأناناس - الألو فيرا - خثارة الخضراوات".