شاهد: حادث مروع لسيارة انقلبت في حفرة وبداخلها 3 فتيات بالرياض.. والكشف عن حالتهن

وقع حادث مروع لسيارة تقودها فتاة أمس الجمعة، بعد أن سقطت في حفرية تتبع لمشروع بأحد أحياء مدينة الرياض .

وذكر مواطن يدعى عبدالرحمن العتيق عبر حسابه بتويتر أن السيارة، هي من نوع “هيونداي”، كانت تستقلها 3 فتيات ، وأنها انقلبت رأساً على عقب داخل حفرية تابعة لأحد المشاريع، مبيناً أنه تم إسعاف الفتيات ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، تفاعلت “أمانة الرياض” مع الواقعة، حيث علقت طوارئ الأمانة على تغريدة نشرها المواطن أشار فيها للحادِث، مبينة أنه تم تسلم البلاغ، مطالبة بتزويدها بالموقع حتى يتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم.