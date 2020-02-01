أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن اليوم السبت سيشهد انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق المملكة والخليج لتكون بين 4 و6 درجات، مع وصول الموجة الباردة السادسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف.
وأوضح أن المناطق التي ستتأثر بهذه الأجواء هي: المنطقة الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم والرياض والشرقية ونجران من ليلة الأحد ونهاره والمرتفعات الغربية والجنوبية.
كما توقع “الحصيني”؛ عبر حسابه بتويتر أن تراوح الصغرى بين صفر و”5” درجات على الشمالية، وعلى الوسطى بين “2” و”7″ درجات، والشرقية بين “10” و”7″ درجات، فيما تراوح في مكة المكرّمة بين “15” و”20″ درجة، والمدينة المنوّرة بين “7” و”13″، ونجران بين “10” و”13″ درجة للصغرى، وجازان بين “23” و”25″.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يعلن وصول الموجة الباردة السادسة.. ويكشف عن المناطق التي ستتأثر بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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