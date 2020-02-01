الإخبارية السعودية ترد على هجوم أردوغان بفيديو يذكّر بالملكين سلمان وفهد بالزي العسكري في حرب 1956 ضد مصر

نشرت قناة الإخبارية السعودية ، تقريراً رداً على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وهجومه، الجمعة، منتقداً ما وصفه “صمت” السعودية عن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، فيما بات يُعرف باسم “صفقة القرن”.

وذكر الفيديو بمواقف المملكة تجاه الدول العربية ، حيث ذكّر بموقف السعودية إبان حرب العام 1956 ضد مصر متضمناً صوراً تظهر الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك الراحل، فهد بن عبدالعزيز بالزي العسكري لـ”الذود عن أرض الكنانة”.

وتضمن التقرير الذي أعده الإعلامي عبدالله الهاجري : أردوغان متى ستترك الكلام.. متى ستفعل؟” مقاطع فيديو عن تقليد أردوغان أوسمة يهودية ويشارك إسرائيل بسفارات وقنصليات وتجاريا بغاز وشراكات.

وكان أردوغان قد قال في تصريحات، الجمعة : “لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر”.