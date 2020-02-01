إندونيسيا تواكب ارتفاع عدد السياح ببناء مطار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جاكرتا
تبني إندونيسيا مطارا دوليا ومركزا بحريا في جزيرة بنتان، لمواكبة أعداد السائحين الأجانب الآخذة في الارتفاع.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس عن بيان من وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية قوله إن الموقع، الذي تبلغ مساحته 500 هكتار في منطقة بنتان اندستريال ستيت في إقليم «رياو آيلاندز»، سيضم أيضا أول منطقة صناعية للطيران سوف تحتوي على مركز صيانة وإصلاح وتجديد.
ويجري بناء المطار والمنطقة الصناعية للطيران من قبل وحدة «بي. تي بنتان افييشن انفستمنت» وهي وحدة تابعة لشركة «جالانت فنشور».
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