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بدء فعاليات شهر الإمارات للابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي

بهدف ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشاريع المستقبلية، وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاما المقبلة، انطلقت في إمارة أبوظبي أمس فعاليات «شهر الإمارات للابتكار 2020».

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وتنظم الفعاليات تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تتواصل على مدى شهر كامل في جميع الإمارات، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

وأشارت إلى أن فعاليات الشهر تنظم في سبع محطات رئيسية على مستوى الدولة، تبدأ في العاصمة أبوظبي من الأول إلى السابع من فبراير الحالي، وفي كل من الشارقة وعجمان وأم القوين من الثامن إلى 14، ومن ثم تنتقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 من الشهر الحالي، وتختتم الفعاليات في دبي من 22 إلى 29 من الشهر نفسه.

ويشهد «شهر الإمارات للابتكار» مشاركة 120 جهة حكومية وخاصة في تنظيم نحو 1000 فعالية متميزة على مدى 29 يوما في سبع محطات رئيسية، تستقطب مليون زائر على مستوى البلاد يطلعون خلالها على الابتكارات ويشاركون في المسابقات والجوائز والعروض والمؤتمرات وورش العمل والمختبرات.