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مسابقة لأفضل مناد على الغزلان بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دورتموند

توج أمس الأول أفضل مناد على الغزلان في أكبر معرض للصيد البري في أوروبا بمدينة دورتموند الألمانية.

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وتقدم للبطولة 12 رجلا وامرأة، وهم مزودون جميعا بأصوات راسخة وقرون خاصة.

وقام المتسابقون عند الثانية عشرة في مسابقة «الصيد والكلب» بتحضير مسرح الأحداث الرئيسي لما يشبه ساحة شبق غير معتادة، حيث يتم التسابق على أساس نداء ذكر الغزال الذي يدوي صوته بحثا عن أنثاه.

وجاء المشاركون من ولايات سكسونيا السفلى وبافاريا، وبراندنبورج وشمال الراين ويستفاليا وميكلنبورج فور بومرن، مقسمين على ثلاثة أقسام في المسابقة.