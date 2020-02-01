اخبار السعوديه

مسابقة لأفضل مناد على الغزلان بألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

مسابقة لأفضل مناد على الغزلان بألمانيا
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دورتموند

توج أمس الأول أفضل مناد على الغزلان في أكبر معرض للصيد البري في أوروبا بمدينة دورتموند الألمانية.

Advertisements

وتقدم للبطولة 12 رجلا وامرأة، وهم مزودون جميعا بأصوات راسخة وقرون خاصة.

وقام المتسابقون عند الثانية عشرة في مسابقة «الصيد والكلب» بتحضير مسرح الأحداث الرئيسي لما يشبه ساحة شبق غير معتادة، حيث يتم التسابق على أساس نداء ذكر الغزال الذي يدوي صوته بحثا عن أنثاه.

وجاء المشاركون من ولايات سكسونيا السفلى وبافاريا، وبراندنبورج وشمال الراين ويستفاليا وميكلنبورج فور بومرن، مقسمين على ثلاثة أقسام في المسابقة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسابقة لأفضل مناد على الغزلان بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا