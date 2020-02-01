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كيف يمكن للمرأة الاحتفاظ بلون شعرها الرمادي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

إذا كان علينا أن نصدق الإعلانات التجارية التي تروج لمستحضرات التجميل، يتعين علينا أن نتجنب مظاهر التقدم في العمر مهما كان الثمن، فهناك منتجات تعد باستعادة الشباب أو الاحتفاظ به، خاصة بالنسبة للنساء، بينها كريمات مقاومة للتجاعيد، وأصباغ لتغطية جذور الشعر التي غزاها الشيب.

وقررت نساء دحض فكرة أن الشعر الرمادي يعني أنهن تقدمن بالعمر، حيث اخترن الاحتفاظ باللون الذي كان بعضهن يخفينه بالأصباغ.

وعلى موقع انستقرام تنشر السيدات بفخر صورا لهن بخصلات من الشعر الرمادي اللون تحت هاشتاق «حركة الشعر الرمادي»، ويدعون الأخريات إلى اقتفاء أثرهن في هاشتاق «تخلي عن الأصباغ».