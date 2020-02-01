شكرا لقرائتكم خبر

الموينع حكما بآسيوية التايكوندو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة رشح الاتحاد الآسيوي للتايكوندو الحكم الدولي عبدالإله الموينع للمشاركة في تحكيم البطولة الآسيوية الـ 24 للتايكوندو المزمع إقامتها في لبنان خلال فبراير الحالي. وتعد البطولة من أقوى البطولات على مستوى الآسيوي، نظرا لمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية المتقدمة والمتطورة في التايكوندو. ويأتي ترشيح الاتحاد الآسيوي للحكم الموينع تأكيدا لما يتمتع به الحكم السعودي من قدرات وتفوق على المستوى الدولي.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر الموينع حكما بآسيوية التايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.