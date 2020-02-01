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7 أشياء لن تتغير بين الإنجليز والأوروبيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ستبقى العلاقات القوية بين بريطانيا وأوروبا في أوجها بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي، وهناك أشياء أساسية لا يمكن الاقتراب أو المساس بها، تبدأ من السفر وصولا إلى العمل والإقامة في الدول المتجاورة التي ارتبطت بمصير واحد على مدار 47 عاما.

1 السفر

سيعامل المواطنون البريطانيون معاملة الأوروبيين خلال الفترة الانتقالية.

سيستمر تسيير القطارات والقوارب والرحلات الجوية كالمعتاد، خلال الفترة الانتقالية، ولدى مراجعة جوازات سفرهم سيبقى بإمكان مواطني المملكة المتحدة الاصطفاف في الطوابير المخصصة لوصول مواطني الاتحاد الأوروبي فقط.

2 رخص القيادة وجوازات الحيوانات

ستظل صالحة، طالما كانت سارية.

3 بطاقات التأمين الصحي

ستظل بطاقات التأمين الصحي الأوروبية صالحة للاستخدام خلال الفترة الانتقالية.

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ويُعنى بها البطاقات التي تسمح لمواطني المملكة المتحدة بتلقي العلاج الطبي في حالة المرض أو التعرض لحادث أثناء وجودهم في أي دولة أوروبية.

وستظل تلك البطاقات صالحة، ويمكن استخدامها في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، خلال الفترة الانتقالية.

4 الإقامة والعمل

ستبقى حرية التنقل مكفولة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أنه سيتسنى لمواطني المملكة المتحدة العيش والعمل في أي دولة أوروبية، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في العيش أو العمل في المملكة المتحدة.

5 المعاشات التقاعدية

سيستمر مواطنو المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي في تلقي معاشاتهم التقاعدية الحكومية، والحصول على الزيادة السنوية.

6 المساهمة في الميزانية

ستواصل المملكة المتحدة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل الخطط البريطانية الممولة من قبله.

7 التجارة

ستستمر التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون فرض أي رسوم أو حواجز جمركية إضافية.