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ماذا سيتغير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

هناك تغييرات كثيرة سيشعر بها البريطانيون والأوروبيون على حد سواء مع بداية تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي، بداية من لون جواز السفر، إلى عملية ترحيل المجرمين، وحرية عقد الصفقات التجارية والاتفاقات الدولية. 1 فقدان مقاعد البرلمان الأوروبيسيفقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضوا، مقاعدهم بشكل تلقائي، إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي، لكن المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية. 2 الغياب عن قمم أوروباإذا رغب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حضور قمم الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه بشكل شخصي في المستقبل. كما لن يحضر الوزراء البريطانيون الاجتماعات الدورية للاتحاد الأوروبي، المعنية بالنظر في أمور مثل حدود الصيد البحري وغيرها. 3 محادثات تجارية رسميةسيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع جميع الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات. ولم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول كالولايات المتحدة وأستراليا. ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك بريطانيا حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز الاقتصاد البريطاني. وفي حال التوصل لاتفاقات تجارية بين الطرفين، فلا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، قبل انتهاء الفترة الانتقالية. 4 تغيير لون جواز السفرستعود جوازات السفر ذات اللون الأزرق الداكن، بعد مرور أكثر من 30 عاما على استبدالها بجوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني. ويذكر أن وزير الدولة لشؤون الهجرة، براندون لويس، أشاد بخطوة العودة للتصميم «الأيقوني» لجواز السفر ذي اللون الأزرق الداكن، الذي اعتمد للمرة الأولى في1921. ومن المقرر أن يتم التحول إلى اللون الأزرق الداكن، خلال أشهر عدة، على أن تصدر جميع جوازات السفر البريطانية بهذا اللون، بحلول منتصف العام الحالي، وستبقى جوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني صالحة. 5 عملات «بريكست»ستطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ 50 بنسا، تحمل عبارة: «السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم»، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير 2020. 6 إغلاق إدارة شؤون «بريكست»سيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق. أما فيما يتعلق بالمحادثات المستقبلية، فسيتخذ فريق التفاوض مع الاتحاد من مبنى رئاسة الوزراء، في داوننغ ستريت، مقرا له. 7 لن ترحل ألمانيا مواطنيها إلى بريطانيا لن يمكن إعادة بعض من المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إلى المملكة المتحدة، حال فرارهم إلى ألمانيا، إذ لا يسمح الدستور الألماني بتسليم المواطنين الألمان إلا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.