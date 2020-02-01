هاكرز إيراني يخترق وزارة الصحة المصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة
استعادت وزارة الصحة المصرية موقعها الالكتروني عصر أمس، بعد ساعات من تعرضه للاختراق من قبل قراصنة قالوا إنهم إيرانيون.
وتعرض الموقع الرسمي للوزارة للاختراق، من قبل هاكرز، وضعوا علم إيران وقناع فانديتا، وقالوا إنهم «هاكرز إيرانيون»، وتركوا رسالة قالوا فيها «دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر».
وكان مصدر بوزارة الصحة، أكد أنه جرى التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.
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