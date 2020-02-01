المرأة السعودية تقهر المستحيل.. نماذج مشرفة وإنجازات بلا حدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مبدعات تركن بصمات خالدة في ذاكرة الأجيال ورائدات حققن نجاحات مبهرة في مختلف المجالات ومسؤولات وصلن إلى أعلى المناصب والدرجات، تلك هي المرأة السعودية الحاضرة في كل محفل إقليمي ودولي، لرفع اسم بلادها عاليا خفاقا.

مراكز متقدمة حققتها المملكة العربية السعودية في مؤشر المرأة والأعمال والقانون الصادر حديثا من البنك الدولي بدرجة سبعين فاصل ستة 70.6 من أصل مئة 100 بما يعكس المكانة العليا التي وصلت إليها المرأة السعودية، لتحقق أكبر تحسن على مستوى العالم.

المملكة تصدرت التصنيف الدولي وسبقت بفارق كبير جميع الدول العربية الأخرى بما في ذلك الدول التي لها تجربة أقدم تاريخيا في تمكين المرأة مثل مصر والبحرين والأردن.

المرأة السعودية أثبتت جدارتها في شتى المجالات الطبية والمالية والاقتصادية والعلمية والفضائية حتى المجال العسكري الذي كان حكرا على الرجال لسنوات طويلة، ولكنها بإرادتها وإصرارها صارت تنافس بقوة فصارت إنجازاتها بلا حدود.

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نماذج حية مشرقة لا تعد ولا تحصى ترفع اسم المملكة في السماء وأثبتن أنهن على قدر المسؤولية ولعل الشهلاء صالح العزاز مهندسة الطيران في الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أكبر دليل على أن صوت المرأة ثورة تنتفض في وجه المحبطين، وخفافيش الظلام.. هنّ السائرات على درب المستحيل!

على الدرب ذاته تتقدم مهندسة أخرى هي مشاعل الشميمري التي تعمل في مجال هندسة الطائرات والمراكب الفضائية والصواريخ وهي أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وهناك في أعلى البرواز تلك المرأة المجهولة التي تدعم الشهلاء والشميمري وغيرهما سواء كانت أما أو أختا أو زوجة أو جدة بأي اسم كان، تلك الغالية هي من ربت ورعت، الصابرة على مرابطة زوجها وأبنائها من أجل هذا البلد الأمين.

وطن رجاله يحصدون الذهب ونساؤه على الطريق ذاته.. وطن يستحق البقاء على مر العصور.