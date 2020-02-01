حرس الحدود يخلي بحارًا هنديًا فقد وعيه غرب ميناء جازان

2020-02-01

متابعات الخليج 365 - جازان

تمكنت سفينة فرسان التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، صباح يوم السبت ٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، من إخلاء بحار هندي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، كان قد فقد وعيه، على متن إحدى السفن، وذلك غرب ميناء جازان في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC)

الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني الوارد من كابتن السفينة (MARKAB)، حاملة علم جيبوتي، والمتضمن تعرض أحد طاقم السفينة، هندي الجنسية، لفقدان للوعي، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وأضاف: “على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بعد (٥١) ميلًا بحريًّا، شمال غرب جزيرة فرسان، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وأفاد بأنه سوف يخلي المريض على السفينة (SERVUS)، حاملة علم دولة منغوليا، والمتوقفة بجانب السفينة (MARKAB)، وعلى ذلك تم تحديد نقطة التقاء وإبلاغه التوجه إليها، كما تم ربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن السفينة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، بينما وصلت سفينة (فرسان) إلى نقطة الالتقاء مع اليخت لإخلاء المريض، الذي تم إنزاله على متن السفينة والتحرك إلى ميناء جازان”.

وأكد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود (فرسان) وصلت إلى رصيف قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بجازان، وكان في استقبالها طاقم طبي وجوازات ميناء جازان والوكيل الملاحي، ونقل المريض إلى مستشفى العميس العام بجازان بواسطة إسعاف تابع لقسم الشؤون الطبية بالمنطقة، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.