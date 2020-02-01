شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد
أعلن محمد توفيق علاوي، أمس، عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما دعا المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.
وقال علاوي في تصريح متلفز، إنه»بعد أن كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة قبل قليل، أردت أن أخاطب المتظاهرين بشكل عام»، مبينا أنه «لولا شجاعتكم لما كان هناك تغييرا في البلد، تحملتم الكثير وصبرتم كثيرا، وأنا مؤمن بكم وأطلب منكم الاستمرار في التظاهرات».
وأضاف علاوي :»لأنكم إن لم تكونوا معي سأكون وحدي ولن أستطيع فعل أي شيء».
وتابع :»يجب أن نحميكم بدل أن نقمعكم وسلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من رفع سلاحه عليكم، وأبقوا لمحاسبة القتلة ونعوض أسر الشهداء ونعالج الجرحى ونعيد هيبة الدولة والقوات الأمنية ونصلح الاقتصاد ونحارب الفساد».
وأكد علاوي :»إذا فرضت الكتل السياسية مرشحيهم فسأخرج واتكلم معكم، وأترك هذا التكليف مثلما تركتم دراستكم لأجل الوطن فسأترك التكليف لأجلكم».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة الجديد علاوي يطالب العراقيين باستمرار المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.