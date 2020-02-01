شكرا لقرائتكم خبر

35 قتيلا في صفوف الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن قتل نحو 35 من ميليشيات الحوثي الإرهابية وأصيب آخرون، خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم شرق صنعاء. وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي أمس: إن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم لميليشيات الحوثي بالمدرعات وجرى التصدي لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأسر آخرين. وأضاف العميد الهدي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تلقت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر 35 قتيلا في صفوف الانقلابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.