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إحالة عشماوي و36 إرهابيا لمفتي مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أحالت محكمة مصرية أمس هشام عشماوي و36 آخرين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية التي تعرف باسم «أنصار بيت المقدس».

وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، الثاني من مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين «الضلوع في 54 عملية إرهابية، أهمها ارتكاب جرائم تأسيس وانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد، وإحراز الأسلحة والمتفجرات».