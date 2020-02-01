شكرا لقرائتكم خبر

منصة وطنية للتعليم والتدريب الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وافق مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني بالرياض، على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الالكتروني، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الالكتروني في المملكة.

وقال وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور حمد آل الشيخ خلال الاجتماع الذي ترأسه: إن التعليم الالكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز، معربا عن أمله في أن يسهم المركز في تيسير وتسهيل خدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في الالتحاق بالتعليم الالكتروني، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم، ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.