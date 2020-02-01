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اعتماد التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف أقرت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية (بنين) للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1440 / 1441هـ صباحي ومسائي، والتي اشتملت على 320 برنامجا تدريبيا. واشترطت الإدارة للتسجيل في البرامج الصباحية أن تكون المسافة بين عمل المرشح ومقر التدريب 75 كلم، والتسجيل عبر المنجز بشرط موافقة الرئيس المباشر قبل بدء البرنامج بثلاثة أيام، أما البرامج المسائية فتبدأ من الساعة 4.30 عصرا حتى 7.30 مساء، والتي تبدأ اليوم لمدة 11 أسبوعا.



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