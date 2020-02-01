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تسخير مشاريع جمعية تكافل لتوظيف خريجي الجامعات من الأيتام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام الأمير فيصل بن سلمان، بتسخير المشاريع والبرامج النوعية التي تنفذها الجمعية لخدمة أبنائها من خريجي الجامعات وتوجيه طاقاتهم الإبداعية من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة لهم في تلك المشاريع.

وأكد الأمير فيصل خلال ترؤس أعمال الجلسة الأولى لمجلس إدارة الجمعية 2020، وضع خطة تنفيذية لرفع نسبة إيرادات الاستثمارات والأوقاف إلى 50% من إجمالي الإيرادات العامة للجمعية خلال السنوات المقبلة، مشيدا بمشروع وقف النخيل الذي أطلقته للتبرع بإجمالي 106 آلاف نخلة، وجرى غرس حوالي 15% خلال الفترة الماضية.

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كما وجه بدراسة إمكانية الاستفادة من خدمات المياه المعالجة الثلاثية في ري أشجار النخيل التي تعمل الجمعية على رعايتها في هذا المشروع النوعي، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تطوير المنطقة.

واستعرض المجلس خلال أعمال الجلسة مراحل تنفيذ مشروع وقف النخيل بخيبر ومزرعة الوقف النموذجية، إضافة إلى إحصائيات المستفيدين من برامج الإسكان التنموي بالشراكة مع وزارة الإسكان من خلال تسليم 120 وحدة سكنية بالمدينة المنورة، إلى جانب 25 وحدة سكنية في إسكان القرى والمحافظات التي تنفذها الجمعية وخطة الجمعية في تجهيز 12 وحدة سكنية جديدة تمهيدا لتسليمها، كما اطلع على آخر مستجدات مشروع بناء مقر الجمعية.

أرقام الجمعية في 2019